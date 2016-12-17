Курсовая работа по электронике и электротехнике

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курсовая работа по электронике и электротехнике

дисциплина - Электроника и электротехника

тема - Анализ и синтез типовых электронных устройств

количество страниц - не важно

оригинальность - 50% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 17.12.2016

дополнительная информация - Вариант: 84. 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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