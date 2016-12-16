Курсовая по методике преподавания

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Закрыт3 заявки115 просмотров

тема – работа с историческими документами на уроке истории 

страниц-30 

шрифт-14 

оригинальность-60% 

крайний срок-21.12

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров