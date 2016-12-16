Курсовая по музыке

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Тема – музыкально-педагогическая деятельность К.Орфа и ее историческое значение 

страниц-45 

шрифт-14 

оригинальность-75-80 

крайний срок – 19.12 

имеется план и часть курсовой

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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