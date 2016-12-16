Преддиплом: cиc-мы yпpaвл-я пo ключ. пoк-лям эффeктивнocти

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Закрыт1 заявка92 просмотра

25-30 страниц

план есть

место есть

есть некоторые обязательные расчеты, которые надо сделать в рамках практики.

срок-21-12 

стоимость?

8 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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