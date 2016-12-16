Тема: Тема учёт рабочего времени в 1с Страниц 50 Шрифт 14 Оригинальность 65-70 Срок - 20.12 10-00 МСК Дополнительно: В методичке - задание. Табель - пример, как он должен выглядеть ...
КУРСОВАЯ! Математическое обеспечение автоматизированных систем
Тема: Разработать математическую модель для заданной предметной области Предметная область - автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере научной деятельности вуза.
Страниц - до 30
Оригинальность - 20
Дополнительно: Данную систему нужно реализовать программно (в веб-интерфейсе)
Есть примерное содержание расчетно-пояснительной записки. Пара пунктов уже написаны если возможно, применить метод анализа иерархий. Если он подойдет
Срок - до 21.12. 10-00 МСК
Дополнительный материал - во Вложениях
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Тема – музыкально-педагогическая деятельность К.Орфа и ее историческое значение страниц-45 шрифт-14 оригинальность-75-80 крайний срок – 19.12 имеется план и часть курсовойРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
тема – работа с историческими документами на уроке истории страниц-30 шрифт-14 оригинальность-60% крайний срок-21.12Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $13
Аудит, ас антиплагиатом разберусь сама!Надо доделать третью главу у диплома.3 глава-план и программа с процедурами(доделать)-типичные ошибки в проводках-аудит эффективности. Оплата после скринов. Сделать к 19.12.Закрыт8 лет назад
#СРОЧНО! курсовая работа по электронике и электротехнике дисциплина - Электроника и электротехника тема - Анализ и синтез типовых электронных устройств количество страниц - не важно оригинальность - 50% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) ...Закрыт8 лет назад
курсовая работа по микропроцессорным системам дисциплина - Микропроцессорные системы тема - Микроконтроллерный измеритель переменных напряжений количество страниц - 10 оригинальность - 30 -40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт - 14 pt крайний ...Закрыт8 лет назад
примерно 80-90 страниц плана нет - предложить на утверждение. сдавать по главам. ап 75-80% antiplagiat.ru срок: 24-12-16 стоимость?Закрыт8 лет назад
Тема: Разработать математическую модель для заданной предметной области Предметная область - автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере научной деятельности вуза. Страниц - до 30 Оригинальность - 20 Дополнительно: Данную систему ...Закрыт8 лет назад
Тема: Тема учёт рабочего времени в 1с Страниц 50 Шрифт 14 Оригинальность 65-70 Срок - 20.12 10-00 МСК Дополнительно: В методичке - задание. Табель - пример, как он должен выглядеть ...Закрыт8 лет назад
тема работа – номер 11 по методичке (методичку – личным сообщением) страниц – до 30 шрифт – 14 оригинальность 70-75% крайний срок – 19.12 В работе проанализировать внешнеэкономические политические достижения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад