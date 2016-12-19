Методика преподавания китайского языка

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Курсовая работа (7664) 

Необходимо написать курсовую работу

Дисциплина:   методика преподавания китайского языка

Тема работы: формирование социокультурной компетенции в процессе обучения диалогической речи на китайском языке

Кол-во страниц: 25-30

Шрифт: 14 pt  

Оригинальность:60-65% (отчет на антиплагиат прислать с работой)

Срок: 19.12.16  

Дополнительная информация: Работа должна быть обязательно 19.12.2016 г.!!!!!!!!

+1 файлов, так же в заказе есть еще от руки  написанные требования к курсовой, они прикреплены к заказу + еще файла к дополнению к этой работе, вышлю если вас заинтересует данный заказ.

Ссылка для скачивания файлов: files.mail.ru/9FE03798282... 

cloud.mail.ru/public/9pwD...

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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