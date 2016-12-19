Курсовая работа (7664)

Необходимо написать курсовую работу

Дисциплина: методика преподавания китайского языка

Тема работы: формирование социокультурной компетенции в процессе обучения диалогической речи на китайском языке

Кол-во страниц: 25-30

Шрифт: 14 pt

Оригинальность:60-65% (отчет на антиплагиат прислать с работой)

Срок: 19.12.16

Дополнительная информация: Работа должна быть обязательно 19.12.2016 г.!!!!!!!!

+1 файлов, так же в заказе есть еще от руки написанные требования к курсовой, они прикреплены к заказу + еще файла к дополнению к этой работе, вышлю если вас заинтересует данный заказ.

Ссылка для скачивания файлов: files.mail.ru/9FE03798282...