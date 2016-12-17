Курсовая – менеджмент

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Здравствуйте! 

Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Внутрипроизводственное планирование в организации и пути его совершенствования". 

Срок 18.12 днем. 

Уникальность 60%. 

Объем – 25 стр. 

Стоимость?

8 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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