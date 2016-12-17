Статья – управление надежностью резьбовых соединений секций

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страниц-3 

шрифт – 14 

оригинальность-100% 

крайний срок 23.12 

3 статьи по 3 стр. в журнал ВАК на основе дипломных работ и по темам дипломных работ (работы прилагаются).23 декабря крайний срок.Сделайте хорошо! 

1. Тема: Управление надежностью резьбовых соединений секций бурильной колоны. 

Прошу написать статью: про телеметрические устройства и как с помощью них можно фиксировать время бурения и отказы бурильных труб. 

Диссертацию прикрепил. 

2. Тема: Разработка конструкций полозьев транспортных платформ буровых установок. 

Статья: на любую тему связанную с темой диссертации.Диссертацию прикрепил. 

3. Тема: Оптимизация конструкции гидроэжекторных смесителей для приготовления буровых, промывочных и тампонажных растворов. 

Статья: на любую тему связанную с темой диссертации. 

Диссертации нет. 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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