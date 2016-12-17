Реферат по английскому языку. Тема: Заболевание Зика. Изучение заболевания и методы лечения. Реферат должен быть 30 листов, 1\2 листа на русском, другая на английском. Не произвольный текст, а связанные вырезки из статьей врачей. Красочный, но ...
Статья – управление надежностью резьбовых соединений секций
страниц-3
шрифт – 14
оригинальность-100%
крайний срок 23.12
3 статьи по 3 стр. в журнал ВАК на основе дипломных работ и по темам дипломных работ (работы прилагаются).23 декабря крайний срок.Сделайте хорошо!
1. Тема: Управление надежностью резьбовых соединений секций бурильной колоны.
Прошу написать статью: про телеметрические устройства и как с помощью них можно фиксировать время бурения и отказы бурильных труб.
Диссертацию прикрепил.
2. Тема: Разработка конструкций полозьев транспортных платформ буровых установок.
Статья: на любую тему связанную с темой диссертации.Диссертацию прикрепил.
3. Тема: Оптимизация конструкции гидроэжекторных смесителей для приготовления буровых, промывочных и тампонажных растворов.
Статья: на любую тему связанную с темой диссертации.
Диссертации нет.
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