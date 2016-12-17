Статья – управление надежностью резьбовых соединений секций

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крайний срок 23.12

3 статьи по 3 стр. в журнал ВАК на основе дипломных работ и по темам дипломных работ (работы прилагаются).23 декабря крайний срок.Сделайте хорошо!

1. Тема: Управление надежностью резьбовых соединений секций бурильной колоны.

Прошу написать статью: про телеметрические устройства и как с помощью них можно фиксировать время бурения и отказы бурильных труб.

Диссертацию прикрепил.

2. Тема: Разработка конструкций полозьев транспортных платформ буровых установок.

Статья: на любую тему связанную с темой диссертации.Диссертацию прикрепил.

3. Тема: Оптимизация конструкции гидроэжекторных смесителей для приготовления буровых, промывочных и тампонажных растворов.

Статья: на любую тему связанную с темой диссертации.

Диссертации нет.