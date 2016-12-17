Необходимо написать Дипломную работу по истории Требования научного руководителя: 10-15стр. введение (историография+источниковедение) 3-5стр. заключение общий объём 50-80стр.
* Курсовая работа . Комбинаторная оптимизация.
Предмет – комбинаторная оптимизация
задача о размещении предприятий
Кол-во страниц 25
Шрифт 14pt
Оригинальность 50-55
Необходимо реализовать решение задачи о размещении предприятий с помощью алгоритма
Джайна -Вазирани и алгоритма двойственного подбора, предложенным в
учебнике на стр. 650-653. В работе должна быть постановка задачи,
формальный пример, математическое решение примера алгоритмом Джайна –
Вазирани(650-651) и алгоритмом двойственного подбора (652-653)
(последовательно описанное по шагам), а также, программная реализация
обоих методов для приведенного примера (скриншот работы программы,
скриншот решение примера обоих алгоритмов, код).
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