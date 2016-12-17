Переделать научную статью об услугах коммунального теплоснабжения

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Есть почти готовая статья. Преподаватель постоянно вносит поправки, теперь новые. Времени делать самой снова уже нет, да и нервов.  Тема статьи касательно предоставления услуг ЖКХ - теплоснабжение в конкретном регионе. Все необходимые документы уже есть в источниках, работа больше на "сбор по кусочкам" готовой статьи. Требования новых поправок опишу уже конкретному исполнителю, там не сложно. Итоговая работа должна быть страниц 7-10. 

8 лет назад
valerianka_a
Валерия 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

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