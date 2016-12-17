страниц-3 шрифт – 14 оригинальность-100% крайний срок 23.12 3 статьи по 3 стр. в журнал ВАК на основе дипломных работ и по темам дипломных работ (работы прилагаются).23 декабря крайний срок.Сделайте хорошо! ...
Переделать научную статью об услугах коммунального теплоснабжения
Есть почти готовая статья. Преподаватель постоянно вносит поправки, теперь новые. Времени делать самой снова уже нет, да и нервов. Тема статьи касательно предоставления услуг ЖКХ - теплоснабжение в конкретном регионе. Все необходимые документы уже есть в источниках, работа больше на "сбор по кусочкам" готовой статьи. Требования новых поправок опишу уже конкретному исполнителю, там не сложно. Итоговая работа должна быть страниц 7-10.
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