Переделать научную статью об услугах коммунального теплоснабжения

Есть почти готовая статья. Преподаватель постоянно вносит поправки, теперь новые. Времени делать самой снова уже нет, да и нервов. Тема статьи касательно предоставления услуг ЖКХ - теплоснабжение в конкретном регионе. Все необходимые документы уже есть в источниках, работа больше на "сбор по кусочкам" готовой статьи. Требования новых поправок опишу уже конкретному исполнителю, там не сложно. Итоговая работа должна быть страниц 7-10.