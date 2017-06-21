сделать расчет АФХД инвестиционной компании и оценку ее банкротства - 10 листов расчета по Шеремету
Дипломная работа
Необходимо написать Дипломную работу по истории
Требования научного руководителя:
10-15стр. введение (историография+источниковедение)
3-5стр. заключение
общий объём 50-80стр.
Выбранный исполнитель
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