Дипломная работа по истории была выполнена качественно и в оговоренные сроки, все корректировки также вносились исполнителем в работу своевременно. Оригинальность по антиплагиат-вуз больше 80%, защита прошла на отлично - за что ещё раз благодарю исполнителя.