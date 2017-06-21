Дипломная работа

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Завершен3 заявки140 просмотров

Необходимо написать Дипломную работу по истории 

Требования научного руководителя:  

10-15стр. введение (историография+источниковедение)  

3-5стр. заключение  

общий объём 50-80стр.  

8 лет назад
minehell2012
Светлана 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$240
60 дней
Дипломная работа по истории была выполнена качественно и в оговоренные сроки, все корректировки также вносились исполнителем в работу своевременно. Оригинальность по антиплагиат-вуз больше 80%, защита прошла на отлично - за что ещё раз благодарю исполнителя.
Спасибо Светлане за очень интересный проект и оплату без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад