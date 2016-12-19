Курсовая – Экономика предприятия

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Здравствуйте!   

Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Проведение анализа финансового состояния предприятия по агрегированному балансу".   

Срок – вечер 19.12.16   

Задание и методичка во вложении.

8 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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