#написать код по Информационные системы и технологии

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Завершен1 заявка150 просмотров

написать код по Информационные системы и технологии 

дисциплина – Информационные системы и технологии 

тема – См. доп инфо 

количество страниц – - 

оригинальность -- 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 23.12.2016 

дополнительная информация – Нужно код написать, чтоб работал. Язык не столь важен. Предподчительно C , C++. Pithon тож можно.Четкую блок схему не нарисую , могу на UML набросать. Сроки важны.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

AlexeyShok
50 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$82
5 дней
Спасибо за работу!
Отличные коммуникации, оплата произведена в оговоренные сроки. Рекомендую для сотрудничества

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AlexeyShok
50 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад