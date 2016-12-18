Предмет – комбинаторная оптимизация задача о размещении предприятий Кол-во страниц 25 Шрифт 14pt Оригинальность 50-55 Необходимо реализовать решение задачи о размещении предприятий с помощью алгоритма ...
Курсовая по основам автоматического управления
тема – Основы автоматического управления" страниц – как получится
шрифт-14
оригинальность-не нужна
крайний срок-05.01
Пример выполнения указан в методических указаниях,задания там же. Выполнить для варианта №1. – личным сообщением
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