Дипломная работа – Оперативно-розыскная работа

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Тема-личным сообщение 

страниц-60 

шрифт-14 

оригинальность-60% 

крайний срок – 15.01 

Рассмотреть оперативно -розыскную работу в зарубежных странах.Провести сравнительный анализ стран с похожим нормативно правовым регулированием и не похожим. Сгруппировать их по группам и сравнить  уже группы стран(Англия , США и др.)и (Россию и Казахстан и т.п.)и выделить сходство и различие. Оформление по стандарту со списком литературы. 

8 лет назад
nik0lka
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Был
8 лет назад
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