Дипломная работа – Оперативно-розыскная работа

Тема-личным сообщение

страниц-60

шрифт-14

оригинальность-60%

крайний срок – 15.01

Рассмотреть оперативно -розыскную работу в зарубежных странах.Провести сравнительный анализ стран с похожим нормативно правовым регулированием и не похожим. Сгруппировать их по группам и сравнить уже группы стран(Англия , США и др.)и (Россию и Казахстан и т.п.)и выделить сходство и различие. Оформление по стандарту со списком литературы.