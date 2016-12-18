Курсовая – Мировая экономика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки121 просмотр

тема – Россия на мировом рынке труда 

страниц-30 

шрифт-14 

оригинальность-65-70% 

крайний срок-24.12 

С практической частью. Практическую часть нужно придумать самостоятельно. Методички нет.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров