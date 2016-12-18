Анализ финансово хозяйственной деятельности

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Кто может помочь?Необходимо сравнить финансово хозяйственную деятельность двух организаций Российскую И канадскую. Отчетность канадской на английском . 

8 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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