Написать статью.

Тема статьи: Планирование бюджетных доходов от штрафов: за и против.

Срок 3 дня (до вечера 20.10)

8 страниц A4 TNR14 интервал 1,5

Уникальность текста не менее 90 % .

Также имеется образец оформления статьи (во вложении), сделать нужно по нему.

Бюджет 500 руб