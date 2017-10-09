Написать статью.

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Тема статьи: Планирование бюджетных доходов от штрафов: за и против. 

Срок 3 дня (до вечера 20.10)

8 страниц A4 TNR14 интервал 1,5

Уникальность текста не менее 90 % .

Также имеется образец оформления статьи (во вложении), сделать нужно по нему.

Бюджет 500 руб

8 лет назад
ArcSun
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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