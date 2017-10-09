Производственное здание двухэтажное. Длина 48м ширина 36м шаг столбов и ферм 6м длина фермы-весь пролет 36м ферма с паралельными поясами опирается шарнирно, изготовлена из квадратных труб высота перекрытия 1 ...
Реферат на тему: Застосування електроенергії в легкій промисловості
Реферат на тему: Застосування електроенергії в легкій промисловості. Реферат нужен до 17.10
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