Курсовой по теория и устройство судна

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Разработать эскизный проект судна с ниже приведенными характеристиками на основе судна прототипа

8 лет назад
guest_15073815659007
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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