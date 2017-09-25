Курсовой проект «Инструментальные методы в управлении проектами ..."

1. Инициация проекта.Описание актуальностипроекта. SMART–анализ целей проекта. Рабочее соглашение. Определение требований кпроекту. Рассмотрение вариантов реализации проекта. Устав проекта. План

проекта. 2. Планирование проекта. 2.1. Определить виджизненного цикла проекта (методывыполнения проекта). Описать фазы проекта.2.2. Процессная модельпроекта по стандарту PMI PMBOK (описать входы, выходы, инструментыи методы):- управлениесодержанием,- управлениевременем,- управлениестоимостью. 2.3. PERT – анализ проекта. 2.4. Определение команды проекта (кто входит в команду проекта, какиероли кто исполняет, как формируется команда, какие методы сплочения команды используете, система мотивации).2.5. Определение рисковпроекта и мер снижения рисков.2.6. Определитьпоставщиков проектов и необходимых контрактов. 3. Построение компьютерной модели проекта в MS Project.Приложения:1. Диаграмма Гантта.2. Сетевой график.3. Лист ресурсов.4. Презентация проекта в Power Point (до 20 слайдов).Объем курсового проекта – 40 листов.