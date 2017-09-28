Контрольная работа - Оценка и аттестация персонала

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки187 просмотров

контрольная работа

Оценка и аттестация персонала.

объем работы - 15-20 листов.

срок - воскресенье  8 октября

задание прикреплено

8 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров