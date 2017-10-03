Срок до 20.10 Пишите сразу с ценами пожалуйста
Психологические аспекты и направления психологии
Добрый день,Мне нужен реферат на русском языке об психологических аспектов и направлениях психологии. Объём 8 стр. с цитатами и источниками.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать эскизный проект судна с ниже приведенными характеристиками на основе судна прототипаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 лет назад
кто может помочь с работой? Темы в конце методички. Прошу обратить внимание, что работа проверяется на оригинальность программой ЕТХТ!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
кто может помочь с работой? сетодичка во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
на тему: проблемы культуры речи в СМИ Республики ТатарстанРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт7 лет назад
контрольная работа Оценка и аттестация персонала. объем работы - 15-20 листов. срок - воскресенье 8 октября задание прикрепленоРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Инициация проекта.Описание актуальностипроекта. SMART–анализ целей проекта. Рабочее соглашение. Определение требований кпроекту. Рассмотрение вариантов реализации проекта. Устав проекта. План проекта. 2. Планирование проекта. 2.1. Определить виджизненного цикла проекта (методывыполнения проекта). Описать фазы проекта.2.2. Процессная ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 лет назад
Диплом на тему: Пiдготовка педагогiчних кадрiв в радянськiй Украiнi 1920-30pp.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Пожарная безопасность. Номер зачетной книжки 1384. Задания http://dropmefiles.com/e1GSXРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать реферат по экономике. Тема реферата "Особенности торговой политики зоны свободной торговли стран СНГ", Шрифт: Times New Roman 14 pt Объем: 20 страниц Оригинальность: 60% Срок сдачи: 6 октября ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад