Написать ВКР. Сертификация. Стандартизация.

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Написать выпускную квалификационную  работу.

 Все подробности по переписке.

Без просчетов и чертежей.

8 лет назад
Lyubeznova1
Наталия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров