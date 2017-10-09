Дипломная работа на языке Java (темы на выбор)

Темы на выбор https://yadi.sk/i/RfP4wBQU3Ne56V

Составить план на утверждение (отправить в течение дня). Сдача работы по частям. Теория отправляется на проверку в личку, 2 и 3 частям на выкуп.

Без технического подъема.

В объем работы включена презентация, доклад

Желательно сдача работы раньше срока. До 06.11 необходимо сдать все части работы на проверку, провести работу над замечаниями, оформить по госту, подготовить презентацию и доклад.