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Курсовой проект - металлоконструкции
Производственное здание двухэтажное.
Длина 48м
ширина 36м
шаг столбов и ферм 6м
длина фермы-весь пролет 36м
ферма с паралельными поясами опирается шарнирно, изготовлена из квадратных труб
высота перекрытия 1 этажа 10м, высота здания 20м, перекрытия пустотки (использовать основные и дополнительные балки)
Нормативные нагрузки:
полезная нагрузка 4кн/м2
снеговая нагрузка 1.5кн/м2
ветровая нагрузка 1кн/м2
пояснительная записка
расчеты (перекрытия, ферма, столбы) и выбор профиля
чертежи м1:200 и 1:20
спецификации
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