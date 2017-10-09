Курсовой проект - металлоконструкции

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Закрыт1 заявка246 просмотров

Производственное здание двухэтажное.

Длина 48м

ширина 36м

шаг столбов и ферм 6м

длина фермы-весь пролет 36м

ферма с паралельными поясами опирается шарнирно, изготовлена из квадратных труб

высота перекрытия 1 этажа 10м, высота здания 20м, перекрытия пустотки (использовать основные и дополнительные балки)

Нормативные нагрузки:

полезная нагрузка 4кн/м2

снеговая нагрузка 1.5кн/м2

ветровая нагрузка 1кн/м2

пояснительная записка

расчеты (перекрытия, ферма, столбы) и выбор профиля 

чертежи м1:200 и 1:20

спецификации

8 лет назад
guest_15081464284782
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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