Курсовая работа "Анализ финансовой отчетности предприятия"

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Бухгалтерский учет и анализ".

Тема работы "Анализ финансовой отчетности предприятия

Работа должна быть сделана строго по методичке.

Требования к оформлению изложены в методичке.

Требования к структуре работы изложены в методичке (стр. 6 ). Структура работы должна в точности соответствовать структуре из методички. Это самое важное требование требование.

Предприятие для анализа можно выбрать самостоятельно, предприятие должно быть из РФ. Для анализа брать отчетность 2014-2015-2016 г, если не получится - то 2013-2014-2015 г.

Уникальность работы более 70% по Etext и Антиплагиат.ру

В списке литературы обязательно должны быть указаны ПБУ.

Срок сдачи работы - 26.10.2017 г