Написать дипломную работу

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Закрыт8 заявок172 просмотра

Дипломная работа на тему: "Формы и методы управления образовательной организацией в контексте ФЗ "Об образовании". Вышлю отдельно требования. 

8 лет назад
Razvarova94
Зоя 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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