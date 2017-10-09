Написать дипломную работу

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Бухгалтерский учет и анализ". Тема работы "Анализ финансовой отчетности предприятия Работа должна быть сделана строго по методичке. Требования к оформлению изложены в методичке. ...
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Дипломная работа на тему: "Формы и методы управления образовательной организацией в контексте ФЗ "Об образовании". Вышлю отдельно требования.
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