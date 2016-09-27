Написать работу по теме:Динамика поступлений платежей на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за 2007-2010 годы.Подробнее задание указано в приложении
Разработать конкурсный урок по физике 8 кл.
Необходимо разработать конкурсный урок по физике.
8 класс
Тема урока: Плавание судов. Воздухоплавание
продолжительность урока: 30 мин
срок 2 дня
Также необходимо написать самоанализ к уроку
Основные требования:
1. Содержание урока должно соответствовать целям и они должны быть достигнуты.
2. Применение ИКТ
3. Деятельностный подход. Ученик вовлекается в деятельность и сам находит ответы на поставленные вопросы (это м.б. работа в группах парах и тп), вмешательство учителя при этом сводится к минимуму
Что НЕ НАДО делать:
1. скачивать с инета, делать рерайт и тп. Это будет тщательно проверяться несколькими людьми и непременно всплывёт.
2. браться за проект, если Вы никогда не имели отношения к учебному процессу
3. Назначать заоблачную цену!
4. Писать во вторник, что "заказ будет до утра на почте" или ещё хуже "в среду". Не успеете за 2 дня, пожалуйста не беритесь.
Работа должна быть завершена до вечера 25 октября! Просрочка полностью исключена!
Особый приоритет, если Вы писали подобные работы для участников конкурсов или сами являлись лауреатом.
Пишите стоимость
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