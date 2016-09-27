Разработать конкурсный урок по физике 8 кл.

Необходимо разработать конкурсный урок по физике.

8 класс

Тема урока: Плавание судов. Воздухоплавание

продолжительность урока: 30 мин

срок 2 дня

Также необходимо написать самоанализ к уроку

Основные требования:

1. Содержание урока должно соответствовать целям и они должны быть достигнуты.

2. Применение ИКТ

3. Деятельностный подход. Ученик вовлекается в деятельность и сам находит ответы на поставленные вопросы (это м.б. работа в группах парах и тп), вмешательство учителя при этом сводится к минимуму

Что НЕ НАДО делать:

1. скачивать с инета, делать рерайт и тп. Это будет тщательно проверяться несколькими людьми и непременно всплывёт.

2. браться за проект, если Вы никогда не имели отношения к учебному процессу

3. Назначать заоблачную цену!

4. Писать во вторник, что "заказ будет до утра на почте" или ещё хуже "в среду". Не успеете за 2 дня, пожалуйста не беритесь.

Работа должна быть завершена до вечера 25 октября! Просрочка полностью исключена!

Особый приоритет, если Вы писали подобные работы для участников конкурсов или сами являлись лауреатом.

Пишите стоимость