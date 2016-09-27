Разработать конкурсный урок по физике 8 кл.

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Завершен1 заявка208 просмотров

Необходимо разработать конкурсный урок по физике.

8 класс

Тема урока: Плавание судов. Воздухоплавание

продолжительность урока: 30 мин

срок 2 дня

Также необходимо написать самоанализ к уроку

Основные требования:

1. Содержание урока должно соответствовать целям и они должны быть достигнуты.

2. Применение ИКТ

3. Деятельностный подход. Ученик вовлекается в деятельность и сам находит ответы на поставленные вопросы (это м.б. работа в группах парах и тп), вмешательство учителя при этом сводится к минимуму

Что НЕ НАДО делать:

1. скачивать с инета, делать рерайт и тп. Это будет тщательно проверяться несколькими людьми и непременно всплывёт.

2. браться за проект, если Вы никогда не имели отношения к учебному процессу

3. Назначать заоблачную цену!

4. Писать во вторник, что "заказ будет до утра на почте" или ещё хуже "в среду". Не успеете за 2 дня, пожалуйста не беритесь.

Работа должна быть завершена до вечера 25 октября! Просрочка полностью исключена!

Особый приоритет, если Вы писали подобные работы для участников конкурсов или сами являлись лауреатом.

Пишите стоимость

14 лет назад
ArcSun
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$60
2 дня
Задание было выполнено на высоком уровне. Урок прошел замечательно!
Всё отлично!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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