Краткий план работы по анонсированию: 1. Получаете описание инфоповода. 2. Получаете список площадок для анонсирования, либо требования к площадкам. 3. Получаете список технических профилей с доступами, либо требования к техническим профилям. ...
Нужно несколько сотен фраз от 65 до 100 символов
Суть - придумать несколько сотен фраз от 65 до 100 символов с пробелами в каждой.
Фразы должны призывать посетить сайт знакомств. Поскольку от 65 символов то не "заходи не пожалеешь", а типа "На этом сайте ты найдешь все что тебе нужно. Заходи не пожалеешь!"
Требования:
1. грамотность. Никаких опечаток и орфографических ошибок.
2. разнообразность. Замена слова "красивых" на "прекрасных" - это не разнообразность. Различие между двумя любыми фразами - три слова минимум.
3. Строго от 65 до 100, 64 - не пойдет, 101 - не пойдет.
По оплате. предоплаты не будет, нужна безопасная сделка - ради бога, я полагаю удобным оплата попартийно, хоть за каждые 5 штук
В идеале таких фраз нужно сотен пять :) Или даже тысячу. Пишите бюджет на сотню.
З.ы. Дамы и господа, я, конечно, все понимаю, но таки 10 фраз - меньше килознака, креатив не нужен, вникание в тему не нужно, стилевые нюансы не нужны. Вообще ничего не нужно кроме разнообразия.
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