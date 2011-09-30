Нужно несколько сотен фраз от 65 до 100 символов

Суть - придумать несколько сотен фраз от 65 до 100 символов с пробелами в каждой.

Фразы должны призывать посетить сайт знакомств. Поскольку от 65 символов то не "заходи не пожалеешь", а типа "На этом сайте ты найдешь все что тебе нужно. Заходи не пожалеешь!"

Требования:

1. грамотность. Никаких опечаток и орфографических ошибок.

2. разнообразность. Замена слова "красивых" на "прекрасных" - это не разнообразность. Различие между двумя любыми фразами - три слова минимум.

3. Строго от 65 до 100, 64 - не пойдет, 101 - не пойдет.

По оплате. предоплаты не будет, нужна безопасная сделка - ради бога, я полагаю удобным оплата попартийно, хоть за каждые 5 штук

В идеале таких фраз нужно сотен пять :) Или даже тысячу. Пишите бюджет на сотню.

З.ы. Дамы и господа, я, конечно, все понимаю, но таки 10 фраз - меньше килознака, креатив не нужен, вникание в тему не нужно, стилевые нюансы не нужны. Вообще ничего не нужно кроме разнообразия.