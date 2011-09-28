Необходимо написать и разместить отзывы о работе компании, вроде вы клиент и пользовались услугами... Все отзывы должны быть объективными, положительными часть, часть нейтральными с положительным уклоном. Тема отзывов аренда загородной недвижимости. Подробности при переписке.
Склонение слов
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Суть работы: даю список русских слов, их необходимо ПРАВИЛЬНО просклонять по падежам.
Можно вручную, можно при помощи программ, онлайн-сервисов и т.д.
Список оочень большой, нужна скорость.
Пишите цены за 1000 слов.
Оплата в WM.
Дело в том, что есть, например, сервис morpher.ru. Вставил слово - скопировал результат. Даже проверять не надо - делает все без ошибок. Вопрос только в рутинности работы. Поэтому 2 американских рубля - дорого, уважаемые фрилансеры. Могу предложить не более 0,5$.
Всем спасибо, исполнитель назначен.
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