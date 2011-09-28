Склонение слов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Суть работы: даю список русских слов, их необходимо ПРАВИЛЬНО просклонять по падежам.

Можно вручную, можно при помощи программ, онлайн-сервисов и т.д.

Список оочень большой, нужна скорость.

Пишите цены за 1000 слов.

Оплата в WM.

Дело в том, что есть, например, сервис morpher.ru. Вставил слово - скопировал результат. Даже проверять не надо - делает все без ошибок. Вопрос только в рутинности работы. Поэтому 2 американских рубля - дорого, уважаемые фрилансеры. Могу предложить не более 0,5$.

Всем спасибо, исполнитель назначен.