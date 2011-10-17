Создание брошюры по закону о защите прав потребит.

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Завершен4 заявки244 просмотра

Работа только для юристов из России. Требуется создать методическое пособие основанное на законе РФ "О защите прав потребителей, "Закона о торговле", "Правилах продажи отдельных видов товаров" и КоАП РФ. Для этого необходимо собрать из всех источников и систематизировать информацию о правилах торговли отдельными видами товаров народного потребления и указать штрафы из КОАП РФ за нарушение этих правил. Сделать в виде брошюры - рекомендации для предпринимателей.

14 лет назад
Arni80
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$109
14 дней
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Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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