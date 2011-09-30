Создание шаблона и размножение статей

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Завершен3 заявки186 просмотров

Нужно создать большой шаблон (или несколько шаблонов) для получения статей размером от 3000 до 4000 знаков.

Статьи носят описательный характер и должны служить шаблонами, в которые затем можно подставлять всевозможные точные характеристики и значения.

Самыми главными моментами должны быть: уникальность текстов не менее 80% и идеальная читаемость текстов.

Для начала нужно получить 500 таких статей.

Нужны сроки и стоимость работы.

14 лет назад
Artem_L
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$150
7 дней
Владислав отлично справился с работой. Все пожелания были учтены. Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Результатом очень доволен. Спасибо Вам, Владислав !
И вам спасибо за заказ. Обращайтесь еще! С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

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