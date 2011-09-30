Требуется человек для описания картинок. Картинок около 1500 шт. Описание должно быть читаемым, уникальным и содержать 300-400 збп. В месяц нужно составить 100-150 текстов.
Создание шаблона и размножение статей
Нужно создать большой шаблон (или несколько шаблонов) для получения статей размером от 3000 до 4000 знаков.
Статьи носят описательный характер и должны служить шаблонами, в которые затем можно подставлять всевозможные точные характеристики и значения.
Самыми главными моментами должны быть: уникальность текстов не менее 80% и идеальная читаемость текстов.
Для начала нужно получить 500 таких статей.
Нужны сроки и стоимость работы.
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