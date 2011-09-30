Создание шаблона и размножение статей

Нужно создать большой шаблон (или несколько шаблонов) для получения статей размером от 3000 до 4000 знаков.

Статьи носят описательный характер и должны служить шаблонами, в которые затем можно подставлять всевозможные точные характеристики и значения.

Самыми главными моментами должны быть: уникальность текстов не менее 80% и идеальная читаемость текстов.

Для начала нужно получить 500 таких статей.

Нужны сроки и стоимость работы.