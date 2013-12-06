Artem_L

Артём Artem_L

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

FullStack (PHP / Laravel 5.8-8 / VueJs)

PHPLaravel
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$18
10 баллов
3 года назад
Написать SEO тексты. Тема - запчасти
Артем приятный человек и хороший Заказчик. Только рекомендации!
Благодарен Алексею за проявленный профессионализм. Результатом работы очень доволен. Все требуемые условия соблюдены. Присутствуют ссылки на результаты проверки уникальности, что, само собой, экономит время заказчика. Обязательно буду обращаться в дальнейшем!
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AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$8
10 баллов
3 года назад
Написать SEO текст. Тема - запчасти
Огромное спасибо за заказ! Был рад сотрудничеству!
Очень доволен качеством работы Алексея! ТЗ - написать SEO текст для страницы категорий магазина запчастей. Сложность ТЗ заключается в том, что раскрыть тему не используя большого колличества воды и шаблонов почти никому из фрилансеров не удавлось. Все тексты были сухими и требовали правок. Алексею удалось сформировать отлично структурированный, читбельный SEO текст, следуя строгим условиям, налагаемыми ТЗ. С огромным удовольствием продолжу сотрудничество!
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Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$6
10 баллов
3 года назад
Написать SEO текст. Тема - запчасти к самосвалам
Отличный заказчик. Оплата сразу после сдачи работы. Рекомендую к сотрудничеству !!!
Сотрудничеством и результатом доволен. Всем советую.
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kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Написание статей о жилых комплексах2
С удовольствием рекомендую хорошего заказчика!
Качество работы на высшем уровне. Все условия и сроки соблюдены. Всем советую!
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mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Рерайт коротких новостей для сайта недвижимости
Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!
Алексей показал себя с лучшей стороны и доказал, что знает свое дело. Всем советую обращаться именно к нему!
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