Количество символов одного текста, шт: 3500 Количество текстов: 2 Тема текстов: запчасти Язык написания: русский язык SEO копирайтинг Необходимо написать два SEO текста для интернет магазина запчастей. ТЗ находится в приложении. Важное требование: процент схожести между любыми двумя полученными текстами не более 10% ...
- $14Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Количество символов, шт: 3500 Тема статьи: запчасти Язык написания статьи: русский язык SEO копирайтинг Привет, фрилансеры! Необходимо написать SEO текст для интернет магазина запчастей. ТЗ находится в приложении. Если результат работы удволитворит - передам на выполнение аналогичные этому задания.Завершен3 года назад
Количество символов, шт: 3500 Тема статьи: запчасти Язык написания статьи: русский язык SEO копирайтинг Привет, фрилансеры! Необходимо написать SEO текст для интернет магазина запчастей. ТЗ находится в приложении. Если результат работы удволитворит - передам на выполнение аналогичные этому задания.Завершен3 года назад
Количество символов, шт: 3500 Тема статьи: запчасти Язык написания статьи: русский язык SEO копирайтинг Привет, фрилансеры! Необходимо написать SEO текст для интернет магазина запчастей. ТЗ находится в приложении. Если результат работы удволитворит - передам на выполнение аналогичные этому задания.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить перенос данных из "[b]1С:Бухгалтерия для Украины 1.2[/b]" в "[b]1С:Управление торговым предприятием для Украины 1.2[/b]". В приложении находится анкета, заполненная бухгалтером, для предварительной оценки объема работы. На основании данных из анкеты нужно составить техническое задание (далее ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Приватный проект написания статей о жилых комплексах.Завершен10 лет назад
- $50
Приватный проект написания статей о жилых комплексах.Завершен10 лет назад
Дано: Несколько текстов-источников. Тема - описание жилого комплекса. Задача: Используя данные тексты написать качественную и уникальную статью о жилом комплексе, раскрывающую все его преимущества, заточенную под ключевые запросы. Объем статьи: До 5000 знаков без учета пробелов. Способ оплаты: WMZ Требования к исполнителю: Автор должен разбираться ...Завершен10 лет назад
- $6
Задача: Написать качественную и уникальную статью о жилом комплексе, раскрывающую все его преимущества, заточенную под ключевые запросы. Объем статьи - 4 000 символов без учета пробелов. Требования к исполнителю: Автор должен разбираться в теме статьи. Требования к контенту и уникальности: Работа ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно составить тексты для сайта по доставке еды из ресторана. Приблизительный план статей: 1. Вступление 2. Рассказать о преимуществах заказа еды (на дом, в офис, быстро, дешевле чем в ресторане и т.д.) 3. "Всегда рады Вам", "ждем ваших заказов" ...Завершен12 лет назад
Нужно создать большой шаблон (или несколько шаблонов) для получения статей размером от 3000 до 4000 знаков. Статьи носят описательный характер и должны служить шаблонами, в которые затем можно подставлять всевозможные точные характеристики и значения. Самыми главными моментами ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Написание статей о недвижимости.Закрыт12 лет назад
- $5
Написать статью о бетонных бассейнах.Завершен12 лет назад
- $10
Написать статью о бассейнах.Завершен12 лет назад
- $10
Написать статью о бассейнах.Завершен12 лет назад
- $100
Требуется человек, который будет работать над наполнением базы новостроек на сайте www.mosnovstroy.ru на постоянной основе (до полного заполнения базы или по согласованию). Нужно писать рерайты описаний объектов недвижимости и заполнять таблицу с подробными характеристиками объекта. Примеры: http://www.mosnovstroy.ru/newbuilding/zhiloj-kompleks-zhk-kutuzovskij-rezervnyj-proezd-dom-4 http://www.mosnovstroy.ru/newbuilding/zhiloj-kompleks-dom-na-pokrovskom-bulvare-pokrovskij-b-r-3-kazarmennyj-3 Ход работы: 1. ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно найти фотографии (картинки) ко всем объектам (жк,новостройкам), размещенным на сайте mosnovstroy.ru Требования: 1. Фотографии должны быть высокого разрешения (допустимый минимум! 300x225) 2. До семи фотографий (картинок) на каждый объект (четыре фотографии объекта и придомовой территории, три фотографии ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Написать рерайт 10-ти статей на тему недвижимости.Завершен13 лет назад
- $10
Приватный проект для Дерягиной Ольги (бассейны)Завершен13 лет назад
- $15
Персональный проект для Дерягиной ОльгиЗавершен13 лет назад