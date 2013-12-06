Нужно составить тексты для сайта по доставке еды из ресторана. Приблизительный план статей: 1. Вступление 2. Рассказать о преимуществах заказа еды (на дом, в офис, быстро, дешевле чем в ресторане и т.д.) 3. "Всегда рады Вам", "ждем ваших заказов" ...