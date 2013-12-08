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Описание жилого комплекса (несколько источников)
Дано:
Несколько текстов-источников.
Тема - описание жилого комплекса.
Задача:
Используя данные тексты написать качественную и уникальную статью о жилом комплексе, раскрывающую все его преимущества, заточенную под ключевые запросы.
Объем статьи:
До 5000 знаков без учета пробелов.
Способ оплаты:
WMZ
Требования к исполнителю:
Автор должен разбираться в теме статьи. Обязательно должны быть примеры Ваших работ по заданной теме.
Требования к контенту и уникальности:
Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок. Текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой.
Статья не должна быть написана от первого лица
Статья должна содержать заданное количество ключевых слов, равномерно распределенных по тексту :
- ключевые слова можно склонять или разбавлять,
- ключевое слово может начинать или заканчивать предложение,
- выделить основные ключевые фразы и слов жирным шрифтом в тексте.
Вода по advego.ru/text/seo/- не более 60%. Больше качества.
Уникальность работы – не менее 95% по «Etxt Антиплагиат» с шинглом и фразой, равными 3.
Ключи, исходники и примеры выполненных работ находятся в прикрепленном файле.
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