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Нужно составить новогоднюю программу на вечер
Нужно составить новогоднюю программу на вечер.
В двух словах, это будет предновогодний вечер школы по вокалу, где будут петь и играть ученики данной школы.
Надо как то связать все выступления какой то смешной программой.
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