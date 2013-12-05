Подготовка контента для сайта

1. Необходимо писать 4 новости в день около 500-1000 символов.

2. Необходимо писать 1 статью в день, темы статей я буду давать, объем от 6000 до 8000, так же с картинками (графиками, цифрами) и тд... в зависимости от темы.

3. Необходимо писать 2 обзора в неделю. Обзор - немного сложней. Допустим тема для обзора "такси по время олимпиады в сочи", следовательно, нужно полазить по сайтам таксопарков в Сочи, посмотреть цены, как машины, графики работ и тд... все это обобщить и с фотографиями, около 8000-10000.

Желательно работать за месячный оклад.