Рерайтер по медицине в формате вопрос-ответ

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Закрыт16 заявок322 просмотра

Рерайт по медицине в формате вопрос-ответ.

Большие объемы, долгосрочное сотрудничество.

Цена — 40 руб. / 1000 збп.

Оплата: WebMoney.

ТЗ: https://www.dropbox.com/s/r7cikmlhijkn7or/%D0%A2%D0%97%20-%20%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82.docx

11 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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