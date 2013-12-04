Копирайтер в штат на проекты

Нужно написать статьи.

Тематика "Минеральная Вода"

Интересуют копирайтеры с опытом, возможно филологи, но с небольшим аппетитом.

В статье 3 000 знаков

Стоимость 1 000 знаков 30 РУБЛЕЙ

План написание и ключевые слова дам, расскажу что делать и как. Сам проверю каждую статью, подскажу где доработать.

Если будут несколько копирайтеров, разделю работу между несколькими исполнителями, так как тексты нужно написать за 3 дня

Сразу опережу вас!

Тем кому условия проекта не подходят, ищите другие проекты! Я работая только с теми кто заинтересован.

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