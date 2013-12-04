Авторы текстов

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Закрыт13 заявок341 просмотр

Доброго времени суток.

Нужны ответственные ребята. Оплата 25–45 руб. за 1000 знаков.

Вакансия для тех, кто умеет делать качественные уникальные тексты.

Темы — авто, недвижимость, техника, медицина и др.

11 лет назад
maxmcs
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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