Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества. Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без ...
Авторы текстов
Доброго времени суток.
Нужны ответственные ребята. Оплата 25–45 руб. за 1000 знаков.
Вакансия для тех, кто умеет делать качественные уникальные тексты.
Темы — авто, недвижимость, техника, медицина и др.
Заявки фрилансеров
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