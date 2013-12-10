Тексты для заполнения сайта

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Завершен11 заявок181 просмотр

Сайт по тематике клининговых услуг. Требуется для начала заполнить около 10 страниц, по 2000 символов.

11 лет назад
aleks-kypriy
Александр 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$36
2 дня
Виктория нас порадовала пониманием темы и написала то, что требовалось для сайта. Помимо хорошего текста ( 100 % уник ) есть понимание того, что требуется заказчику. Все сделала в кратчайшие сроки, чем очень выручила нас. Будем обращаться постоянно! Огромное Спасибо !
Очень приятно было работать с Александром! На все вопросы, связанные с ТЗ, была дана полноценная информация. Приятное общение и быстрая оплата! Отличный клиент! Буду рада долгосрочному сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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