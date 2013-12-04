Описание интернет-магазинов

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Закрыт12 заявок384 просмотра

Описание иностранных интернет-магазинов. Объем 1700-2000 знаков, требуется грамотное построение и смысловая завершенность текста. Знания языков не требуется, переводчика от гугл, вполне, достаточно для работы. Минимальный объем, требуемый от исполнителя: 40 тыс.зн/нед.

Количество работы, пока, не ограничено. Пример прикреплен, цена 1 usd/тыс.зн. Способ оплаты: приватбанк и вебмани, оплата проводится раз в неделю.

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11 лет назад
Ant_on_
53 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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