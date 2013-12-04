Необходимо написать 10 статей для сайта на следующие темы:горизонтально-направленное бурение, прокладка коммуникаций методом ГНБ. Ориентировочно каждая 3000 знаков (без пробелов) + 1–2 картинки + видео. Помимо этих статей дополнить некоторые вкладки картинкой и текстом, заполнить ...
Описание интернет-магазинов
Описание иностранных интернет-магазинов. Объем 1700-2000 знаков, требуется грамотное построение и смысловая завершенность текста. Знания языков не требуется, переводчика от гугл, вполне, достаточно для работы. Минимальный объем, требуемый от исполнителя: 40 тыс.зн/нед.
Количество работы, пока, не ограничено. Пример прикреплен, цена 1 usd/тыс.зн. Способ оплаты: приватбанк и вебмани, оплата проводится раз в неделю.
Желающим обращаться по контактам, указанным в профиле
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