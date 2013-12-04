Необходимо написать 10 статей для сайта на следующие темы:горизонтально-направленное бурение, прокладка коммуникаций методом ГНБ. Ориентировочно каждая 3000 знаков (без пробелов) + 1–2 картинки + видео. Помимо этих статей дополнить некоторые вкладки картинкой и текстом, заполнить ...
Копирайт/рерайт продающего текста
Добрый день!
Нужно написать небольшой продающий текст для Landing Page, одного товара кулинарной тематики на основе примеров.
Примеры прилагаются.
Текст нужен сегодня, чем раньше тем лучше.
Оплата на ЯД или Вебмани. Жду Ваши предложения.
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