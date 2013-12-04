Копирайт/рерайт продающего текста

Добрый день!

Нужно написать небольшой продающий текст для Landing Page, одного товара кулинарной тематики на основе примеров.

Примеры прилагаются.

Текст нужен сегодня, чем раньше тем лучше.

Оплата на ЯД или Вебмани. Жду Ваши предложения.