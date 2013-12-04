Копирайт/рерайт продающего текста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок203 просмотра

Добрый день!

Нужно написать небольшой продающий текст для Landing Page, одного товара кулинарной тематики на основе примеров.

Примеры прилагаются.

Текст нужен сегодня, чем раньше тем лучше.

Оплата на ЯД или Вебмани. Жду Ваши предложения.

11 лет назад
ErichKrause
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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