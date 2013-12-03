Описания разделов

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Завершен1 заявка98 просмотров

Требуется написать около 25 текстов по 500 знаков в разделы интернет магазина. Список разделов передан исполнителю.

11 лет назад
delferg
Руслан 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
18 минут назад
11 лет назад
$200
1 день
Профессионал высшего разряда. Рекомендую.
Приятный в общении и компетентный в работе заказчик. Радует достойная оплата и быстрая проверка текстов. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
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11 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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