Здраствуйте. Нужно составить 143 анкора. Анкор в виде предложения с заглавной буквы, в конце точка, вида: "Начало предложения #анкор# конец предложения." Предложение может начинаться и заканчиваться анкором. ...
Описания разделов
Требуется написать около 25 текстов по 500 знаков в разделы интернет магазина. Список разделов передан исполнителю.
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