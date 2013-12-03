Тексты для англоязычного сайта

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Закрыт4 заявки167 просмотров

Всем доброго дня! Требуются высококачественные тексты для размещения на сайте. Читать должно быть действительно интересно. Возможно долгосрочное сотрудничество. платим щедро, главное – качество. Тексты англоязычные на игровую тематику. Количество символов- от 2000 до 2500. Соискателям просьба предоставить одно- два предложения по темам «Правдивы ли мифы про онлайн казино?», «Забавная история/случай при игре в покер/блэк джек/рулетку». Спасибо за внимание.

11 лет назад
Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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