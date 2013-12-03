Добрый вечер Нужен копирайтер рерайтер для сайт. БУду выбирать по стоимости за 1000 зн без пробелов Возможны заказы как по рерайту так и по копирайту до 10 000 зн. Темы жизненные. Стиль ...
Рерайтер - адаптация для новостного портала
Ищем трудолюбивого и исполнительного сотрудника на рерайт-адаптацию для нвостного сайта. Планируется долгосрочное сотрудничество.
нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой синонимами. Это условие, по которому будут отбираться кандидаты.
Знание английского языка будет плюсом, но не обязательно.
Все тексты в тематике одной спортивной дисциплины.
Планируемые объемы — 4–5 текстов примерно по 1800–3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий «день в день»,
включая выходные.
Укажите свой тариф за 1.000 знаков без пробелов (ЗБП) и ориентировочную скорость (время) выполнения заданий при объеме 3600 ЗБП.
Фрилансеры, с которыми мы уже начали работать в этой тематике имеют преимущество при получении очередного задания.
Возможные способы оплаты:
WMR, YANDEX.ДЕНЬГИ
В заявке указывайте:
1. Ccылки на примеры ваших работ, если много - ТОЛЬКО в спортивной тематике
2. Цену за 1000 ЗБП
3. Время обработки статьи 3.500 ЗБП
4. Готовность работать в выходные
5. Знание английского
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг45 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать 49000 знаков на сайт по тематике услуги для бизнеса От исполнителя требуется заключение договора и прием оплаты на безналичный валютный счет.Заказчик не на украине.Завершен11 лет назад
Нужна презентация и коммерческое предложение. Компания существует давно, услуги продвигаем, а вот грамотных материалов нет.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для ...Завершен11 лет назад
- $150
Требуется написание текстов, касающихся проведения нового года на корпоративных мероприятиях, в ресторанах и т.д. Требуется высокое качество результата. Тексты должны получится интересными, завораживающими. Общий требуемый объем порядка 50 000 знаков. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищется на постоянную основу технический писатель для корпоративного блога на ХабраХабре, знакомый с Microsoft SharePoint, документооборотом и готовым разобраться что такое СЭД. Нужны ежемесячно 1-3 статьи актуальных по нашему программному продукту EOS ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для работы с форумами. Тематика - Авто. Задача: -общение на форумах и сервисах "вопрос-ответ". (ответы на вопросы пользователей форумов с оставлением ссылок), -поиск актуальных форумов и открытых вопросов ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Необходим кандидат из Сочи. Нужно написать несколько обзоров про олимпийски объекты, ситуацию в целом. Сделать несколько фотографий.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно написать ряд статей на тему приставок, планшетов, мини компьютеров. Более конкретные тематики предоставлю лично при обсуждении, исходники Вы находите сами, благо в сети их великое множество, мне подойдут все на первых порах. Плачу ...Закрыт11 лет назад