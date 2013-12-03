Рерайтер - адаптация для новостного портала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок282 просмотра

Ищем трудолюбивого и исполнительного сотрудника на рерайт-адаптацию для нвостного сайта. Планируется долгосрочное сотрудничество.

нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой синонимами. Это условие, по которому будут отбираться кандидаты.

Знание английского языка будет плюсом, но не обязательно.

Все тексты в тематике одной спортивной дисциплины.

Планируемые объемы — 4–5 текстов примерно по 1800–3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий «день в день»,

включая выходные.

Укажите свой тариф за 1.000 знаков без пробелов (ЗБП) и ориентировочную скорость (время) выполнения заданий при объеме 3600 ЗБП.

Фрилансеры, с которыми мы уже начали работать в этой тематике имеют преимущество при получении очередного задания.

Возможные способы оплаты:

WMR, YANDEX.ДЕНЬГИ

В заявке указывайте:

1. Ccылки на примеры ваших работ, если много - ТОЛЬКО в спортивной тематике

2. Цену за 1000 ЗБП

3. Время обработки статьи 3.500 ЗБП

4. Готовность работать в выходные

5. Знание английского

11 лет назад
Zharoff_II
Александр 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Elf78
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$3
2 дня
Всё было сделано качественно и вовремя.
Четкие требования, интересное задание, моментальная оплата. Десять баллов.

Заявки фрилансеров

Elf78
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад

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