Описание для 50 брендов

Всем здравствуйте.

Я вам даю список из 100 брендов.

Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов.

Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 80% по Etxt Антиплагиат.

Большинство брендов известные, но есть такие, которые придется поискать.

Писать исключительно ответственным, усидчивым рерайтерам. Могу и новичков взять, лишь-бы хорошо выполнял работу.

Срок - нужно сдлеать до 05.12.2013.

Оплата — 1$/1000 символов без пробелов.

Оплату на карту ПриватБанка или Вебмани.

Писать или в проект или в личку.

Если понравится сотрудничество, то будет ещё работа позже.