Описание для 50 брендов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок298 просмотров

Всем здравствуйте.

Я вам даю список из 100 брендов.

Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов.

Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 80% по Etxt Антиплагиат.

Большинство брендов известные, но есть такие, которые придется поискать.

Писать исключительно ответственным, усидчивым рерайтерам. Могу и новичков взять, лишь-бы хорошо выполнял работу.

Срок - нужно сдлеать до 05.12.2013.

Оплата — 1$/1000 символов без пробелов.

Оплату на карту ПриватБанка или Вебмани.

Писать или в проект или в личку.

Если понравится сотрудничество, то будет ещё работа позже.

11 лет назад
fostersalex
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Pon4ik_ya
Алёна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$20
2 дня
Отличный работник! Работу выполнила качественно и в срок. Рекомендую ;)
Хороший заказчик. интересная работа и быстрая проверка, не менее быстрая оплата. Приятно работать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

Pon4ik_ya
Алёна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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