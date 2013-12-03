Статьи для сайта Охота и рыбалка

Добрый день! Необходимо написать 50 статей об охоте и рыбалке по предоставленным ТЗ. Средняя длинна текстов 5000 сбп. Готов платить 1,2$ за 1000 сбп.

Для начала отправлю несколько ТЗ для теста и оценки качества вашей работы (естественно тексты будут обплачены) после чего приму решение о дальнейшем сотрудничестве.

Крайне желательно чтобы вы не понаслышке знали данную тематику, т.к. главное требование к текстам - они должны быть интересны и полезны для читателей.