Статьи медицинской тематики

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок197 просмотров

Ищу специалиста для перевода с английского на русский и написания статей медицинской тематики (пластическая хирургия и косметология)

Работа на длительный срок.

Оплата от 3 у.е за 1000 знаков.

Требования:

1. Хороший слог

2. Высшее медицинское образование

Написание статей
11 лет назад
Dranatom
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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