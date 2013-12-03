Требуется копирайтер на блог по тематике "бизнес идеи" на постоянную основу.

Мы ищем сотрудника, который будет писать статьи по тематике "бизнес идеи" в количестве 3-4 статей в неделю.

Обязанности:

- Написание seo-текстов (оптимизация для поисковых систем, удобство восприятия для посетителей сайта, побуждение к активности читателей)

- Написание информационно-познавательных статей

- Включение ключевых слов в текст

Требования:

- умение писать интересные, завлекающие тексты

- умение гармонично включать ключевые слова в текст

- легкость и ясность изложения мысли

- читабельность текстов

- грамотность

- Текст должен иметь разбивку на абзацы, по 4-5 предложений

- Приветствуется использование элементов упрощающих восприятие: заголовки, подзаголовки, пункты в списке, выделения курсивом или полужирным шрифтом.

Условия:

- Оплата 250 руб. за статью (2500-3000 знаков)