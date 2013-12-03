Требуется копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт47 заявок426 просмотров

Требуется копирайтер на блог по тематике "бизнес идеи" на постоянную основу.

Мы ищем сотрудника, который будет писать статьи по тематике "бизнес идеи" в количестве 3-4 статей в неделю.

Обязанности:

- Написание seo-текстов (оптимизация для поисковых систем, удобство восприятия для посетителей сайта, побуждение к активности читателей)

- Написание информационно-познавательных статей

- Включение ключевых слов в текст

Требования:

- умение писать интересные, завлекающие тексты

- умение гармонично включать ключевые слова в текст

- легкость и ясность изложения мысли

- читабельность текстов

- грамотность

- Текст должен иметь разбивку на абзацы, по 4-5 предложений

- Приветствуется использование элементов упрощающих восприятие: заголовки, подзаголовки, пункты в списке, выделения курсивом или полужирным шрифтом.

Условия:

- Оплата 250 руб. за статью (2500-3000 знаков)

Написание статей
11 лет назад
Cepgey56
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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