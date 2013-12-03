Всем привет. На постоянной основе требуются рерайтеры для работы с большим объёмом контента. Обычно, это 100 000 символов без пробелов в день (50 статей по 2000 символов каждая), но может быть ...
Требуется копирайтер
Требуется копирайтер на блог по тематике "бизнес идеи" на постоянную основу.
Мы ищем сотрудника, который будет писать статьи по тематике "бизнес идеи" в количестве 3-4 статей в неделю.
Обязанности:
- Написание seo-текстов (оптимизация для поисковых систем, удобство восприятия для посетителей сайта, побуждение к активности читателей)
- Написание информационно-познавательных статей
- Включение ключевых слов в текст
Требования:
- умение писать интересные, завлекающие тексты
- умение гармонично включать ключевые слова в текст
- легкость и ясность изложения мысли
- читабельность текстов
- грамотность
- Текст должен иметь разбивку на абзацы, по 4-5 предложений
- Приветствуется использование элементов упрощающих восприятие: заголовки, подзаголовки, пункты в списке, выделения курсивом или полужирным шрифтом.
Условия:
- Оплата 250 руб. за статью (2500-3000 знаков)
Заявки фрилансеров
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